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Tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak! Asıl soğuklar geliyor...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.04.2025 19:16
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi. Yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın yeni haftada da etkisini sürdürmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak! Asıl soğuklar geliyor...

Soğuk havalar yeniden etkisini gösterecek. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı noktalarında karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Meteoroloji, hafta sonu Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gireceğini bildirdi. Cumartesi günü özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar devam ederken, Akdeniz ve Ege bölgelerinde de yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

SAATTE 40-60 KM HIZLA ETKİLİ OLABİLECEK!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda saatte 40-60 km hızla etkili olabilecek kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yağışlı hava yeni hafta da etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde soğuk hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji mgm
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