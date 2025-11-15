HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar, yardımlarına JAK ve AFAD ekibi yetişti

Antalya'da yürüyüşe çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 genç, JAK ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 gencin kurtarılma anları ise ekiplerin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar, yardımlarına JAK ve AFAD ekibi yetişti

Konyaaltı ilçesi Hisarçardır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Arapuçtu dağına yürüyüşe çıkan G.D. (17) ve Abdullah D. (18) zirveye çıktıktan sonra dönüşe geçti.

Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar, yardımlarına JAK ve AFAD ekibi yetişti 1

Ancak sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 2 genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Görevlilere sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak bulundukları yerden inemediklerini belirten gençlerin yardımına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri yetişti.

Yürüyüşe çıktıkları dağda mahsur kaldılar, yardımlarına JAK ve AFAD ekibi yetişti 2

JAK VE AFAD EKİPLERİ KURTARDI

İhbarın ardından harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri kısa sürede verilen konuma gelirken gençleri bulundukları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından gençler bulundukları yerden kurtarılarak jandarma ekiplerine teslim edildi. 2 gencin kurtarılma anları ise ekiplerin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybettiOtomobilinde defalarca bıçaklanmıştı: Hayatını kaybetti
Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandıHatay’da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya dağ mahsur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

Gece yarısı değişti! Akaryakıta beklenen zam geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.