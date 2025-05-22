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Yüzlerce kişinin ortasında kan donduran cinayet! Gözünü kırpmadan 7 kez tetiğe bastı

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6 Şubat depremlerinden sonra Bursa'nın Gemlik ilçesine gelerek tostçuluk yapmaya başlayan 53 yaşındaki bir kişi dün akşam saatlerinde 75 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yüzlerce kişinin gözleri önünde gerçekleşen korkunç olayda 7 kez tetiğe basan cani adam, 53 yaşındaki Ömer Tunç'u feci şekilde katletti.

Dün gece 22.00 sıralarında meydana gelen olayda 75 yaşındaki M.K. sahildeki kahvehaneler bölgesinde yüzlerce kişinin gözü önünde Malatya'daki 6 Şubat depremi sonrası Gemlik'e gelen ve tostçuluk yapan Ömer Tunç (53) isimli şahsa 7 el ateş etti.

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VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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OLAY ANI KAMERADA

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli M.K.'yı kısa sürede gözaltına aldı. Olaydan sonra yaşananlar görgü tanıkları ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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NEDENİ BİLİNMİYOR

Poliste susma hakkını kullanan M.K.'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Cinayet sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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