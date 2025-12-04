Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Afyonkarahisar Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaya güvenliği ve şehir düzenini korumak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Şehrin ana arterleri başta olmak üzere, yaya ve araç trafiğini engelleyecek şekilde kaldırım veya yollara duba, flama, kasa ve benzeri eşyalar koyan kişi ve işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Zabıta ekipleri vatandaşların güvenli şekilde yürüyebilmeleri için Kabahatler Kanunu gereği işlem uyguladı.

Uygulamaların Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

