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Zabıta ekiplerinden lokanta ve restoranlara denetim

14.03.2025 16:22
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Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kafe lokanta ve restoranlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde mekanlar ve kullanılan ürünler büyük bir titizlikle kontrol edildi.

Zabıta ekiplerinden lokanta ve restoranlara denetim

İlçede her yıl binlerce misafiri ağırlayan Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Lokanta ve restoranlarda gerçekleştirilen denetimlerde mekânlar ve kullanılan ürünler büyük bir titizlikle kontrol edildi. İşletmeleri tek tek gezen ekipler, işletmelerde gıda uygunluğu, hijyenik şartlar, menü ve fiyat etiketleri, mutfak içi temizliği, rafların, tezgah üstlerinin temizliği ile işletme ruhsatı ile vergi levhası gibi kontrolleri gerçekleştirdi. Temizlik, hijyen ve gıda denetimleri konusunda gerekli denetimleri yapan zabıta ekipleri, halk sağlığını koruma tedbirleri dahilinde iş yeri sahiplerine belirlenen standartların yakalanması konusunda uyarılarda bulundu. Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde zaman geçirebilmesi için bu tür denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan
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