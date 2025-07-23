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Zabıtalar yere attıklarını gördü, ellerine süpürge verip temizletti! Sosyal medyanın konuştuğu görüntü

Yalova'da zabıta ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini izlerken tespit ettikleri 4 kişiye, parkta yiyip yere attıkları çekirdek kabuklarını toplattırdı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Zabıtalar yere attıklarını gördü, ellerine süpürge verip temizletti! Sosyal medyanın konuştuğu görüntü

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre zabıta ekipleri yapılan devriye sırasında Kazım Karabekir Mahallesi Yonca Sokak'ta bulunan park alanında yere gelişigüzel şekilde çekirdek kabukları atan 4 kişiyi tespit etti.

Zabıtalar yere attıklarını gördü, ellerine süpürge verip temizletti! Sosyal medyanın konuştuğu görüntü 1

SÜPÜRGE VERİP, TEMİZLETTİ

Parktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde çevreyi kirleten gençleri önce uyaran ekipler, ardından kirlettikleri alanı kendi elleriyle temizlemelerini sağladı.

Zabıtalar yere attıklarını gördü, ellerine süpürge verip temizletti! Sosyal medyanın konuştuğu görüntü 2

Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak ve benzer olayların önüne geçmek amacıyla hem eğitim hem de denetim faaliyetlerinin sürdürülmesinin hedeflendiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamusal alanlar hepimizin ortak yaşam alanıdır. Bu alanlarda temizlik kurallarına riayet etmek, çevreye saygı göstermek herkesin sorumluluğudur. Parklarımızın temizliğini korumak ve kamu düzenini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Uygulama kararlılıkla sürdürülecek."

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(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Yalova
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