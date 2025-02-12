Zahide Yetiş konuştu, milletvekilleri komisyonu terk etti! Ünlü sunucunun sözleri tepki çekti!

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, "Yeniden Başlasak" programının sunucusu Zahide Yetiş, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) temsilcileri sunum yaptı.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kadına yönelik şiddetin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğin gündüz kuşağı programları ile pekiştirildiğini ifade ederek Zahide Yetiş'in TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu’nda sunum yapmasını eleştirdi.

"KADINLAR DA BUNU YAPIYOR"

Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in, "Milletvekilleri Zahide Yetiş'ten ne öğrenecek?" şeklindeki sözlerine üzüldüğünü belirten Zahide Yetiş, "Tam da bu sebeple konuşmak üzere gelmişken anlıyorum ki buna, burada bazı vekillerden mi başlamak gerekiyor acaba? Ben herkesten bir şey öğrenmek üzere yetiştirildim. Kadına şiddetin nereden başladığını görüyoruz. Burada herkesin annesi var. Hayatımızda bazı erkekleri seçiyor, bazılarını seçemiyoruz. En çok kadınlar, baba, evlat, kocalarından şiddet görüyor. Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" dedi.

Zahide Yetiş, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda, "Kadına yönelik şiddet desek bile bazen bunu kadınlar da yapıyor." diye konuştu.



Konuşmanın ardından bir grup üye salonu terk etti. pic.twitter.com/1kKcE7zWkM — Mynet (@mynet) February 12, 2025

DEM Partili milletvekilleri Özgül Saki, Sevilay Çelenk ve Adalet Kaya, "Komisyona kimi çağıracağınızı iyi seçin. 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' denmesi çok büyük problem. Bir milletvekilinin sizi eleştirmesine de hemen tepki göstermeyin. Biz buraya ön yargısız bir şekilde sizi dinlemeye geldik ama çok cinsiyetçisiniz" diyerek komisyon salonunu terk etti. Ardında Yeni Yol Grubu Milletvekili Elif Esen de "Ben aslında çok objektif bir şekilde sizi katılıp dinlemek istedim, komisyon üyesi de değilim ama benzer görüşlerim daha da pekişti" diyerek komisyondan ayrıldı.