Zahterin faydaları nelerdir? Zahter zayıflatır mı? Zahterin saça, mideye, cilde ve karaciğere faydaları

Kekiği andıran görüntüsü ile dikkat çeken zahter bitkisi yabancı bitki türleri arasında yer almaktadır. Tıpkı kekik gibi kozmetik, gıda gibi birçok farklı alanda kullanımı yaygındır. Çok uzun zamandır geleneksel tıp alanında da kullanımı tercih edilen zahter bitkisinin sağlık yönünden de önemli yararları bulunmaktadır. Sağlık açısından faydalarının yanı sıra cilt ve saç üzerinde de olumlu etkilere sahiptir.

Zahterin faydaları nelerdir?

Zahter bitkisi içeriğinde A vitamini, B6 vitamini gibi önemli vitaminler barındıran, bu vitaminler dışında çinko, demir, magnezyum gibi sağlık yönünden oldukça önemli olan minerallere de yer veren bir bitki türüdür. Yaygın olarak besinlere tat vermesi amacıyla kullanılan bu bitkinin saç, cilt, sindirim sistemi sağlığı üzerinde de pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır.

Zahter bitkisi de kekik bitkisinde olduğu gibi ballıbabagiller ailesine mensup bir bitki türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli faydaları olan bu bitkinin doğru miktarda tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu bağlamda zahterin faydaları şöyledir:

Hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahip olan bu bitki bağışıklık güçlendirici etkisi ile öne çıkmaktadır.

Zahter bitkisi içerisinde bol miktarda lif vardır. Lif barındırmasından kaynaklı kabızlık gibi sindirim sistemini olumsuz yönde etkileyen problemlerin giderilmesini sağlamaktadır.

Vücutta meydana gelen çeşitli iltihapların azaltılmasında etkilidir.

İnsan vücudunda serbest radikallerden dolayı bazı olumsuz durumlar görülür. Zahter antioksidan bir etkiye sahip olduğundan yaşlanma karşıtı özelliği ve kanser gibi hastalıklarla savaşma özelliği ile dikkat çeker.

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olan bu bitki uykusuzluk gibi sorunların giderilmesine ve kişinin rahatlamasına yardımcı olur.

Unutkanlık gibi sorunların azaltılmasında etkili olan zahter aynı zamanda iş açıcı özelliğe sahiptir.

Zahterin çay formu özellikle regl döneminde yaşanan sıkıntıların giderilmesini sağlar.

Şeker hastalığı ile savaşmada aktif bir rol oynayan zahter, kan şekeri değerlerinin normale dönmesinde etkilidir.

Vücutta biriken zararlı toksinlerin atılmasını sağlamakla beraber organların zarar görmesini engeller.

Öksürük, boğaz ağrısı gibi semptomları azaltabilmektedir.

Zahter zayıflatır mı?

Zahter bitkisi birçok faydası ile bilinen bitki türlerinden biri olmaktadır. Zahter bitkisinin kurutulmuş hali baharat olarak çeşitli yiyeceklere katılarak tüketilmektedir. Baharat olarak kullanımın yanı sıra uçucu yağ olarak da kullanımı vardır.,

Ayrıca zahteri çay formunda hazırlayıp içmek de mümkündür. Zahter çayı bünyesinde birçok önemli vitamin ve mineral bulunmakla beraber yüksek oranda antioksidan da bulunur. Zahter çayı metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğundan kilo verilmesine de yardımcı olmaktadır.

Zahterin saça faydaları nelerdir?

Zahter bitkisinin kullanım alanı epey geniştir. Fitoterapi, aromaterapi, kozmetik gibi birçok alanda yaygın olarak kullanımı tercih edilen zahter bitkisinin insan sağlığı dışında saçlara da olumlu etkileri vardır. Zahter bitkisinin saç üzerindeki kullanımı yağı veya suyu şeklindedir.

Zahter suyu ya da yağı saç diplerine uygulandığında saçın güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca saç dökülmesi gibi problemlerinin giderilmesinde etkili olan bu uygulama, saçların daha sağlıklı uzamasını ve gür bir şekilde çıkmasını sağlamaktadır.

Zahterin mideye faydaları nelerdir?

Zahter bitkisinin insan sağlığı üzerindeki yararlarından biri sindirim sistemini korumasıdır. İçerdiği çeşitli bileşenlerden dolayı mide ile alakalı problemlerin görülme sıklığını en aza düşürmektedir.

Kabızlık, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunların azaltılmasına yardımcı olan zahter bitkisinin özellikle çayı tüketildiğinde oldukça faydalıdır. Zahter çayının hazırlanması da oldukça basittir. Bunun için kurutulmuş veya taze zahter bitkisi kullanılabilmektedir. Zahter bitkisi sıcak bir suyun içerisine katılarak demlenmesi beklenir ve sonrasında tüketilir.

Zahterin cilde faydaları nelerdir?

Zahterin saç sağlığı dışında cilt sağlığı üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Cilt ile alakalı problemlerin giderilmesinde bu bitkinin özellikle yağ formu tercih edilmektedir. Bu yağın bünyesinde çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi gelen timol maddesi vardır.

Cildi olumsuz yönde etkileyen sorunlardan biri de mantar enfeksiyonudur. Zahter yağı bu enfeksiyonun hafifletilmesinde etkili olmakla birlikte leke gibi sorunların ortadan kaldırılmasında etkin bir role sahiptir.

Zahterin karaciğere faydaları nelerdir?

Zahter bitkisinin sayısız yararlarından biri karaciğer sağlığı üzerindeki olumlu etkisidir. Bağışıklık kuvvetlendirici etkisi ile öne çıkan zahter bitkisi vücutta görülen çeşitli mikroplara karşı savaş açıcı özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde vücutta oluşan toksinlerin hızlı bir biçimde dışarı atılması sağlanmaktadır

Zahter bitkisiyle alakalı yapılan çeşitli araştırmalar neticesinde omurilik yaralanmasından kaynaklı görülen böbrek rahatsızlığına karşı koruyucu etkisi olduğu söylenmektedir. Zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştırdığı için karaciğer sağlığını da önemli ölçüde korumaktadır.