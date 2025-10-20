Zamana direnen asırlık konaklar: Restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor

Sivas’ın Zara ilçesinde bir caddede yer alan asırlık 5 tarihi konak dikkat çekiyor. İlçenin kültürünü yansıtan tarihi konaklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas’a 72 kilometre uzaklıkta bulunan Zara ilçesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor. Karadeniz yolu üzerindeki ilçede bulunan tarihi konaklar, mimari özellikleri ile kendine hayran bırakıyor.

1800’lü yılların sonunda inşa edilen 5 tarihi konak, zamana karşı direniyor. Reşit Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 tarihi konak, yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. Konakların restore edilerek ilçe turizmine kazandırılmasını beklediklerini ifade eden ilçe sakinleri, gerekli çalışmaların yapılması için yetkililerden çözüm bekliyor.

"HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL VE FARKLI ÜSLUPLARDA YAPILMIŞ

Zara ilçesinde yaşayan Mukadder Özturan, "Biz bu konaklarda büyüdük. Çok eski bir geçmişi olan bir yer. Zara; Sivas’ın en eski ilçelerinden birisi. Tarihi, kültürüyle çok önemli bir yer. Bu konaklar; 1800’lü yılların sonu, 1900’lü yılların başında yapılmış. Hepsi birbirinden güzel ve farklı üsluplarda yapılmış. Günümüzde bunlar çok perişan haldeler, müşkül durumdalar. Konaklar harap oldu ve bakımsız halde. Cadde üzerindeki bu güzel konaklar restore edilse daha güzel bir görüntü olur. 2-3 katlı, cumbalı, balkonlu konaklarımız var. Böylesi güzel yapılarımız var ama bunların ayağa kaldırılması lazım. Buradan geçen ve gören herkes üzülüyor. Bu konaklar terk edilmiş şekilde duruyor. Konakların her bir yanı çok kötü vaziyette" dedi.

İlçede yer alan ve 156 yıl önce inşa edilen tarihi Mahir Paşa Konağı, hak sahibi tarafından kamuya bağışlanmış ve restorasyon çalışmaları için raporlar hazırlanmaya başlamıştı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır