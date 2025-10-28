Zehir taciri polisten kaçarken kaza yaptı: Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Olay, Muhittin Mahallesi Bağlariçi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Bölgede devriye gezen Yunus ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsı fark etti. Polisi gören kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli, Bağlariçi 3. Sokak’ta ekip aracına çarptı. Yunus ekiplerince yakalanan E.T.’nin (23) yapılan üst aramasında satışa hazır hale getirildiği değerlendirilen metamfetamin ve bonzai maddesi ile nakit para ele geçirildi.

E.T.’ye daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri için karakola götürüldü.

İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan E.T., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

