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Zehir tacirlerinin yeni sistemini jandarma çökertti

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirlerinin yeni sistemini jandarma çökertti

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Altıeylül, Burhaniye, Susurluk, Marmara ve Erdek ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde kenevir bitkisi yetiştirerek esrar elde ettikleri belirlendi. Zanlıların, yakalanmamak amacıyla evlerinde iklimlendirme sistemleri kurarak kenevir yetiştirdikleri ve elde ettikleri uyuşturucu maddeleri satışa sundukları tespit edildi.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 99 kök kenevir (skunk) bitkisi, 6 kilo 315 gram esrar, 1 hassas terazi ile 11 iklimlendirme sistemi ısıtıcı, LED aydınlatma ve havalandırma ekipmanları ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zehir tacirlerinin yeni sistemini jandarma çökertti 1

Zehir tacirlerinin yeni sistemini jandarma çökertti 2


Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir yaşam
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