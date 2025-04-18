HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zehirli bitkiler, faydalı ve zararlı böcekler... Öğrenciler tek tek keşfetti!

Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, Bilimsel Bitki Ressamlığı Sergisi ve Orman Fakültesi Herbaryumu’nu ziyaret etti.

Zehirli bitkiler, faydalı ve zararlı böcekler... Öğrenciler tek tek keşfetti!
Çiğdem Sevinç

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğr. Gör. Serdar Aslan, öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Konuk öğrenciler, Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’nde; hoş geldin bahçesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, bitki gösteri alanları, egzotik bitkiler, meyve ve kozalak arasındaki farklar, zehirli bitkiler ve zehirli mantarlar, doğaya zararlı ve faydalı böcekler, su bitkileri ve görüldüğü alanlar, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan ağaçlar ve bitkiler gibi konularda gezerek ve görerek öğrenmeyi deneyimledi.

Öğretim Gör. Serdar Aslan, "Ülkemiz endemik ve biyoçeşitlilik bakımından dünyanın en önemli merkezlerinden biridir. Bu bahçede ülkemizin yedi bölgesinde yetişen bitki ve ağaçların yanında dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen türleri de görebilirsiniz" şeklinde konuşarak Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin biyoçeşitlilik zenginliği hakkında bilgiler paylaştı.

Namık Kemal İlkokulu’nun Düzce Üniversitesi’ndeki programı, Bilimsel Bitki Ressamlığı Sergisi ve Orman Fakültesi Herbaryumu’nun ziyaret edilmesiyle son buldu.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'TOKİ' iddialarıyla ilgili açıklama geldi'TOKİ' iddialarıyla ilgili açıklama geldi
Hayvan hırsızları 6 saatte yakalandıHayvan hırsızları 6 saatte yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Bakan Fidan'dan çok net İsrail uyarısı! "Jetlerimiz karşılaşabilir"

Berke Özer kararını verdi! Süper Lig devine...

Berke Özer kararını verdi! Süper Lig devine...

“AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

“AK Parti içindeki bazı gazeteciler İBB’den para aldı” dedi ortalık karıştı! Cem Küçük’ün paylaşımına yorum yağdı: “Satılmışları ifşa edin”

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı iniş yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.