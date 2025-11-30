HABER

Zehirli pizza can aldı! Birlikte yediler, hepsi hastanelik oldu

Türkiye zehirlenme vakalarıyla çalkalanırken bir acı haber de Şırnak'tan geldi. Cizre'de 4 kişi yedikleri pizzadan zehirlendi. Aralarından biri hayatını kaybetti.

Cizre’de iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi yedikleri pizzadan zehirlenerek fenalaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

4'Ü BİRDEN HASTANELİK OLDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından, zehirlenen 4 kişi ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ACI HABER GELDİ

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi hayatını kaybetti. İğdi’nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

