HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zeki Müren vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 29. yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Zeki Müren vefatının 29. yılında mezarı başında anıldı

"Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine, sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, törende yaptığı konuşmada, Müren'e Allah'tan rahmet diledi.

Müren'i hem kıymetli eserleriyle hem de güzel kalbi ve yaptığı iyiliklerle tanıdıklarını dile getiren Taşkın, şöyle konuştu:

"Kıymetli büyüğümüzü anıyoruz. 29. ölüm yıl dönümü. Çok az insana nasip olmuştur, 29 yıl sonra hiçbir zorunluluk olmadan bu kadar insan buraya gelip, ruhuna Fatih'a okuyup onu sevgiyle, özlemle anacağız. Bu çok kıymetli. Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı olarak saygıyla, özlemle her sene kendisini anıyoruz. Türk Eğitim Vakfında okuttuğu 4400'e yakın öğrenciye umut oldu. Bugün hem sanatıyla hem güzel kalbiyle anıyoruz."

Duaların edilmesiyle sona eren törenin ardından Emirsultan Camisi'nde mevlit okutuldu.

Bursa Kent Müzesi'nde de Zeki Müren'in sanat hayatını, kişisel eşyalarını ve anılarını yansıtan "Elbet Bir Gün" adlı sergi ziyarete açıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek
CHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli olduCHP'li vekillerle tartışan kadının kimliği belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Zeki Müren mezar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.