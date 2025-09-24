HABER

Zelenski: Putin ile görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya geldiğini bildirdi.

İkili görüşmede savaşın sona erdirilmesi yönünde atılması gereken adımlar hakkında konuştuklarını aktaran Zelenski, şunları kaydetti:

"Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz."

Zelenski, BM Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Trump ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Zelenski ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yinelerken, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, Trump'a kişisel olarak teşekkür ederken, ABD ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmasını talep ettiklerini belirtti.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

