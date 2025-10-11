HABER

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti. Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, Orta Doğu’da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

"BU GEREKTİĞİNDE GÜÇ KULLANILARAK SAĞLANABİLİR"

Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump’a bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump’a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya’nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

