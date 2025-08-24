HABER

Zelenskiy'den Azerbaycan açıklaması! "Dört gözle bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan'la stratejik ortaklığın geliştirilmesini dört gözle beklediklerini belirtti.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına teşekkür etti.

Aliyev'in Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına gösterdiği saygıya yüksek değer verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna ve Azerbaycan her zaman birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir." diye kaydetti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Zelenskiy, dost Azerbaycan'ın insani ve diğer alanlardaki desteğinden dolayı minnettarlığını belirterek, "Halklarımızın yararına stratejik ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, Zelenskiy'e gönderdiği tebrik mesajında Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
