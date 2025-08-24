Zelenskiy'den barış için Rusya'ya baskı uygulanması çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollanda'da geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof ile görüştüğünü ve görüşmede Rusya-Ukrayna barışına yönelik diplomatik çabaları ele aldıklarını bildirdi. Zelenskiy, Rusya'nın ‘barışa yönelik hiçbir niyet göstermediğini’ kaydederek, tutumunu değiştirmesi için Rusya'ya baskı uygulanması gerektiğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Ukrayna ile Hollanda arasında savunma alanındaki ortak imalat projelerini görüştüklerini vurguladı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır