Zelenskiy'den İncirlik iddiası: "Rus uyduları tarafından İran'a servis edildi"

Ukrayna lideri Zelenskiy'den çarpıcı bir açıklama geldi. Rus istihbarat uydularının İran için dünyadaki ABD üslerini fotoğrafladığını iddia etti. Fotoğraflanan üsler arasında Adana'daki İncirlik Üssü'de bulunuyor.

Zelenskiy açıklamasında şunları ifade etti:

"Ukrayna bölgesine seyahat ettiğimizde, internet üzerinden günlük istihbarat güncellemeleri alıyorum.

Bu sabah, ABD'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki askeri tesislerinin Rus uyduları tarafından İran'ın çıkarları doğrultusunda fotoğraflandığı konusunda bilgilendirildim.

-24 Mart'ta, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nda Diego Garcia'da bulunan ABD-İngiltere ortak askeri sınav görüntülerini aldılar.

Ayrıca Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Büyük Burgan petrol sahasının listelerinin bazı bölümlerinin de yer aldığı görüldü.

25 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün katıldılar.

26 Mart'ta ise Suudi Arabistan'daki Şeybah petrol ve doğalgaz sahası, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü ve Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nün oranları alındı. Bu listede Ukrayna'ya ait hiçbir tesis yok.