Ukrayna lideri Zelenskiy'den çarpıcı bir açıklama geldi. Rus istihbarat uydularının İran için dünyadaki ABD üslerini fotoğrafladığını iddia etti. Fotoğraflanan üsler arasında Adana'daki İncirlik Üssü'de bulunuyor.
Zelenskiy açıklamasında şunları ifade etti:
"Ukrayna bölgesine seyahat ettiğimizde, internet üzerinden günlük istihbarat güncellemeleri alıyorum.
- Bu sabah, ABD'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki askeri tesislerinin Rus uyduları tarafından İran'ın çıkarları doğrultusunda fotoğraflandığı konusunda bilgilendirildim.
-24 Mart'ta, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nda Diego Garcia'da bulunan ABD-İngiltere ortak askeri sınav görüntülerini aldılar.
- Ayrıca Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Büyük Burgan petrol sahasının listelerinin bazı bölümlerinin de yer aldığı görüldü.
- 25 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün katıldılar.
- 26 Mart'ta ise Suudi Arabistan'daki Şeybah petrol ve doğalgaz sahası, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü ve Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nün oranları alındı. Bu listede Ukrayna'ya ait hiçbir tesis yok.
- Ancak günlük gelir elde eden ve Amerikan, Orta Doğu, İngiltere ve ABD-İngiltere üslerine yönelik saldırılar için istihbarat sağlayan bir saldırgana uygulanan yaptırımlar kaldırıldığında kimlere yardım ediyor?
- Ukrayna'daki varlığının korunmasını, bunların korunmasını her zaman anlıyoruz; Çünkü enerji ve su, askeri tesisler ve benzeri şeyler yok edilmek üzere planlanıyor.
- Tekrarlanan olayların saldırı hazırlıklarını gösterdiğini herkes biliyor. Ruslar bunu yapıyorsa, yaptırımlar nasıl hafifletilebilir? Saldırgan üzerinde baskı olmalı. Ve yaptırımların sonuçları kesinlikle bir baskı değil. Bu garip görünüyor.
- Yaptırılırken, saldırgan, yaptırımları görüşen veya zaten kaldırılmış olan ülkeler de dahil olmak üzere, saldırı tesislerine istihbarat sağlıyor."
