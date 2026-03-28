Zelenskiy'den İncirlik iddiası: "Rus uyduları tarafından İran'a servis edildi"

ABD-İran-İsrail arasındaki savaş devam ediyor. Savaşta neredeyse 1 aylık süre geride kalmak üzere. Ukrayna lideri Zelenskiy'den çarpıcı bir açıklama geldi. Zelesnkiy, Rus istihbarat uydularının İncirlik dahil birçok üssün İran için fotoğraflandığını iddia etti.

Recep Demircan

Ukrayna lideri Zelenskiy'den çarpıcı bir açıklama geldi. Rus istihbarat uydularının İran için dünyadaki ABD üslerini fotoğrafladığını iddia etti. Fotoğraflanan üsler arasında Adana'daki İncirlik Üssü'de bulunuyor.

Zelenskiy açıklamasında şunları ifade etti:

"Ukrayna bölgesine seyahat ettiğimizde, internet üzerinden günlük istihbarat güncellemeleri alıyorum.

  • Bu sabah, ABD'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki askeri tesislerinin Rus uyduları tarafından İran'ın çıkarları doğrultusunda fotoğraflandığı konusunda bilgilendirildim.

-24 Mart'ta, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nda Diego Garcia'da bulunan ABD-İngiltere ortak askeri sınav görüntülerini aldılar.

  • Ayrıca Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Büyük Burgan petrol sahasının listelerinin bazı bölümlerinin de yer aldığı görüldü.
  • 25 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün katıldılar.
  • 26 Mart'ta ise Suudi Arabistan'daki Şeybah petrol ve doğalgaz sahası, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü ve Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nün oranları alındı. Bu listede Ukrayna'ya ait hiçbir tesis yok.

  • Ancak günlük gelir elde eden ve Amerikan, Orta Doğu, İngiltere ve ABD-İngiltere üslerine yönelik saldırılar için istihbarat sağlayan bir saldırgana uygulanan yaptırımlar kaldırıldığında kimlere yardım ediyor?
  • Ukrayna'daki varlığının korunmasını, bunların korunmasını her zaman anlıyoruz; Çünkü enerji ve su, askeri tesisler ve benzeri şeyler yok edilmek üzere planlanıyor.
  • Tekrarlanan olayların saldırı hazırlıklarını gösterdiğini herkes biliyor. Ruslar bunu yapıyorsa, yaptırımlar nasıl hafifletilebilir? Saldırgan üzerinde baskı olmalı. Ve yaptırımların sonuçları kesinlikle bir baskı değil. Bu garip görünüyor.
  • Yaptırılırken, saldırgan, yaptırımları görüşen veya zaten kaldırılmış olan ülkeler de dahil olmak üzere, saldırı tesislerine istihbarat sağlıyor."
