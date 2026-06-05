Zelenskiy'den Putin'e Türkiye teklifi: "Yüz yüze görüşelim"

Ukrayna lideri Rusya Devlet Başkanı'na yazdığı açık mektupta, Avrupa'daki savaşın ABD'nin dikkatini tekrar çekmesini "sadece oturup, beklemenin yanlış olacağını" belirtti ve barışın ancak Ukrayna ve Rusya arasında "doğrudan bir diyalog yoluyla" sağlanabileceğini ekledi.

Zelenskiy ayrıca, müzakereler süresince tam ateşkes çağrısında bulundu. Putin ise Perşembe bu ateşkes önerisini reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü, iki liderin görüşmesinin "harika olacağını" düşündüğünü belirtti.

Kremlin ise mektubun alındığını ve Putin'in mektup hakkında bilgilendirileceğini teyit etti.

Meydan okur ve hatta alaycı bir tonda kaleme alınan mektup Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik son saldırılarına dikkat çekti.

Zelenskiy, Putin'in "26 yıllık iktidarından sonra yaşının etkisini göstermeye başladığını" belirtti.

Mektupta bir davet de vardı.

Zelenskiy, "Ukrayna, bu savaşı sizinle aramızdaki doğrudan bir görüşme yoluyla sona erdirmeyi öneriyor. Bir görüşme öneriyorum" yazdı.

Ukrayna lideri daha önce de benzer tekliflerde bulunmuştu.

Kremlin daha önce olduğu gibi, yanıtında Zelenskiy'nin Moskova'da Putin ile görüşmesinin memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Dikkat çekici olan, Kiev'in ABD'nin "tamamen İran meselesine odaklandığını" kamuoyu önünde dile getirmesiydi.

Zelenskiy, "Avrupa'daki savaşın tekrar dikkat çekmesini beklemek yanlış olur" diye yazdı.

St. Petersburg'da yabancı gazetecilere konuşan Putin, mektubun içeriğini görmeden, "Ukrayna ile bir anlaşmaya varmaya kesinlikle hazır ve istekli olduğunu" söyledi ama ödünler verilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, Trump'ın İran'la meşgul olduğu sırada AB'nin Zelenskiy'yi toprak ödünlerine ikna edebileceğini söyledi.

Putin'in uzun süredir savunduğu pozisyon, Ukrayna'nın Rusya tarafından kısmen işgal edilen dört bölgeden (Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya) çekilmesi ve NATO'ya katılma çabalarından vazgeçmesi gerektiği yönünde.

Ukrayna, toprak ödünlerini reddediyor ve bunun Rusya'yı tekrar işgale teşvik edeceğini söylüyor.

Ateşkes görüşmeleri son aylarda tıkandı ve Cenevre, Abu Dabi ve İstanbul'da daha önce yapılan barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı.

1800 kelimeden uzun mektupta Zelensky "Savaşınızın ülkemize getirdiklerinden sonra, biz Ukraynalıların Rus askerlerinin akıbetiyle ilgilendiğimiz söylenemez. Ama Ukraynalıları önemsiyorum. İnsanlarımızı kaybediyoruz ve her kayıp bizim için acı verici" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞME ÖNERİSİ

Zelenskiy, Rusların Ukrayna'nın insansız hava aracı ve füze saldırılarından, yakıt sıkıntısından yükselen fiyatlardan ve savaştan bıktığını söyledi.

Ukrayna lideri "Bu savaştan çıkış yolunu seçmekten korkmayın. Şu anda sizden istenen en önemli şey bu" dedi.

Zelenskiy, yüz yüze görüşmelerin İsviçre veya Türkiye gibi bir ülkede yapılabileceğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, "bu açık mektup, savaşı sona erdirmek için ciddi ve anlamlı bir öneri" dedi.

"Bu öneriye anlamlı bir yanıt bekliyoruz. Bu savaşı sona erdirmenin zamanı geldi. Barışı seçmenin zamanı geldi" diye de ekledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın mektubu, Putin'in büyük bir ekonomik forumun düzenlendiği St. Petersburg'da bulunduğu ulaştı.

Zelensky'nin mektubunda bu saldırıyı "bir ziyaret" diye tanımladı.

Öte yandan, Kırım'daki Rus destekli yetkililer, Simferopol'e düzenlenen saldırılarda dört kişinin ölümünden Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukrayna ise bir yakıt deposunu hedef aldığını söyledi.

Putin, Perşembe günkü basın toplantısında, bir buluşma ya da anlaşma konusunda şüpheli olduğunu vurguladı.

Putin "Zelenskiy'nin Ukrayna'nın meşru bir temsilcisi olup olmadığı, avukatların, hukuki bir analizin sorusu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Washington'ın iki ülkeyi barışa yaklaştırmada etkili olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Bence bir araya gelseler harika olurdu. Gelmeliler. Bunu halletmeliler" dedi.

Trump iki tarafın vermesi gereken tavizler sorulduğunda ise "Söylemeyi tercih etmem. Her ikisinin de belirli tavizler vermesini istiyorum ve bence bunu yapacaklar" diye konuştu.

Kaynak: BBC | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır