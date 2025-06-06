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Zelenskiy duyurdu! Rusya'nın saldırısında can kaybı 4'e, yaralı sayısı 80'e yükseldi

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun saldırıları sonucu can kaybı arttı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının 80'e yükseldiğini belirtti.

Zelenskiy duyurdu! Rusya'nın saldırısında can kaybı 4'e, yaralı sayısı 80'e yükseldi

Zelenskiy can kayıplarının 3'ünün başkent Kiev'de, birinin Lutsk'ta kayda geçtiğini aktardı. Zelenskiy, Kiev'de hayatını kaybedenlerin ilk saldırıdan sonra olay yerine gelen ve ikinci bir Rus saldırısıyla trajik şekilde hayatını kaybeden kurtarma görevlileri olduğunu vurguladı.

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Zelenskiy, ülke genelindeki saldırılarda 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 40'tan fazla füzenin kullanıldığını hatırlattı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alan Zelenskiy, "Kendisine savaşa devam etmek için zaman kazandırıyor. Ruslar, savaşları için daha güçlü baskı oluşmasını önlemek amacıyla sürekli olarak dünyanın birliğini bozmaya çalışıyor. Diplomasi çalışmalı, güvenlik garantileri sağlanmalı, barış tesis edilmeli ve bunun için ilk adımlara, özellikle ateşkese ihtiyaç var. Bunun gerçekleşmesi için Rusya'ya baskı yapılması ve saldırıların durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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