Zernek Barajı’na araç uçtu, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir aracın Zernek Barajı’na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir aracın Zernek Barajı’na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

Van
