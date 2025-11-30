Zernek Barajı’na araç uçtu, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir aracın Zernek Barajı’na araç uçtuğu ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

