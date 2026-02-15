HABER

Zeytin ağaçlarıyla gündem olmuştu! CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa etti

CHP Milas'ta yaşanan istifa gündem oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa etti.

Melih Kadir Yılmaz

Ahmet Kılbey'in istifasıyla ilgili olarak CHP'den açıklama geldi. CHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu belirtilerek, "Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ZEYTİN AĞALARININ KESİMİ BASINA YANSIMIŞTI

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlatmış, AK Parti İl Başkanlığı ve milletvekillerinden de zeytin ağaçlarının kesimiyle ilgili tepki gelmişti.

