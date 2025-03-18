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  4. Zeytin Dalı Harekatı gazisine Devlet Övünç Madalyası verildi! "Benim için gurur verici"

Zeytin Dalı Harekatı gazisine Devlet Övünç Madalyası verildi! "Benim için gurur verici"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.03.2025 17:13
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Türk silahlı Kuvvetleri’nin 2018 yılında Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda gazi olan Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez'e Devlet Övünç Madalyası verildi.

Zeytin Dalı Harekatı gazisine Devlet Övünç Madalyası verildi! "Benim için gurur verici"

Nevşehir Valiliği'nde düzenlenen törene; Vali Ali Fidan, Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez ve ailesi katıldı. Vali Ali Fidan, "Sadece siz değil, çocuklarınız ve torunlarınıza taşıyacağınız Devlet Övünç Madalyası'nı, Cumhurbaşkanımız adına size tevdi ediyorum. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Hayattaki gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Allah bu devleti kahramansız bırakmasın" dedi.

'BENİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ'

Gazi Zeki Didinmez, "Bugün Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Devlet Övünç Madalyası törenimiz oldu. Gerçekten benim için çok mutlu ve gurur verici bir olaydı. Tüm gelen misafirlerimizin ayağına sağlık. Bizler, 'şehit nurlanmış, gazi onurlanmış' asker diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizi şifalar diliyorum. 2018 yılında Suriye'nin Afrin bölgesinde yaralandım. Hareket çok hızlı devam ediyordu. Kur'an- ı Kerim'i eline alıp da şehit olan arkadaşımızdan bir gün sonra ben de aynı yerde gazi oldum. Devletimiz bizim her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımıza bize verdiği değer ve önem için teşekkür ediyorum" diye konuştu

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
gazi Nevşehir
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