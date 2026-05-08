Zeytinburnu’nda 4 katlı iş merkezinin çatısında yangın

Olay, saat 20.00 sıralarında İstanbul Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde matbaacıların bulunduğu 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezinin çatısındaki kulübede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

4 KATLI İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çatıda bulunan otoparktaki araçlara sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatıdan yükselen alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

