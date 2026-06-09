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Zonguldak açıklarındaki sondaj gemisinde yaralanma

Zonguldak açıklarında bulunan Sakarya Gaz Sahası'nda bir personel yaralandı. Olay sonrası hızlı bir tahliye gerçekleşti.

Zonguldak açıklarındaki sondaj gemisinde yaralanma

Zonguldak açıklarındaki alan Sakarya Gaz Sahası’nda görevli "Yıldırım" sondaj gemisinde meydana gelen olayda yaralanan bir personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla gemiden tahliye edildi.

Zonguldak açıklarındaki sondaj gemisinde yaralanma 1

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralı vatandaşın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde karaya ulaştırıldığını ve sağlık ekiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Zonguldak açıklarındaki sondaj gemisinde yaralanma 2

Yiğitbaşı, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, "Denizde can güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan tüm Sahil Güvenlik personelimize teşekkür ediyor, vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Zonguldak açıklarındaki sondaj gemisinde yaralanma 3

Zonguldak açıklarındaki sondaj gemisinde yaralanma 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak sahil güvenlik Sakarya Gaz Sahası sondaj
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