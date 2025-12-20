HABER

Zonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, sosyal medya üzerinden sahte "sınavsız ehliyet" ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Çaycuma ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın, şüpheli kişiler tarafından oluşturulan sahte "sınavsız ehliyet" ilanlarına giriş yaparak internet üzerinden toplam 780 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir’de 8, İzmir’de 1 ve Aydın’da 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan adli aramalarda 52 adet dijital materyal, 15 adet banka ve kredi kartı ile 1 adet POS cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

