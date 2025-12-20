Zonguldak merkezli "sınavsız ehliyet" dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

Çaycuma ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın, şüpheli kişiler tarafından oluşturulan sahte "sınavsız ehliyet" ilanlarına giriş yaparak internet üzerinden toplam 780 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir’de 8, İzmir’de 1 ve Aydın’da 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan adli aramalarda 52 adet dijital materyal, 15 adet banka ve kredi kartı ile 1 adet POS cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır