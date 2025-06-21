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Zonguldak'ta abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye para cezası

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye 149 bin 974 lira para cezası uygulandı.

Zonguldak'ta abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 17 sürücüye para cezası

Zonguldak’ın Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın huzur ve sükununu bozacak, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri, 20 Haziran gece tarihinde ilçe genelinde yaptığı denetimlerde, abartı egzozla çevreye rahatsızlık veren, alkol denetimi ve trafik güvenliğini tehlikeye atan, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan 17 motosiklet sürücüsüne 149 bin 974 lira para cezası uyguladı.

Polis, yaptığı denetimlerde 1 alkollü sürücünün ehliyetine el koydu.

Trafik denetimlerinin süreceği bildirildi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak denetim
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