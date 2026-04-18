Zonguldak'ta dehşet anları! Pompalı tüfekle iş yerini basıp kurşun yağdırdı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan bir olay izleyenleri hayrete düşürdü. İddialara göre eşinin yanında kendisine küfür eden bir şahsın dükkanını bastı. Pompalı tüfekle defalarca kez ateş eden şahıs o anları kameraya aldı. İşte o görüntüler!

Edinilen bilgilere göre olay, Devrek ilçesinde çorbacı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre çorbacı ile tekel bayisi işleten şahıs arasında bir süredir devam eden husumet yeniden alevlendi.

'EŞİMİN YANINDA KÜFÜR ETTİ' İDDİASI

Olay günü, eşinin yanında kendisine küfür edildiğini öne süren tekel işletmecisi O.E., alkollü olduğu iddiasıyla çorbacının bulunduğu iş yerine geldi. Yanında getirdiği tüfekle iş yerine defalarca ateş açan şahsın saldırı anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

FACİA ÖNLENDİ

Saldırı sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

