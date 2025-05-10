Zonguldak’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Gökçebey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, İl Merkezi ile Gökçebey ve Kilimli ilçelerinde toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda; 31 adet sentetik ecza hap, 10 gram kuru bonzai, 5 ml sıvılaştırılmış bonzai, 30 ml bonzai üretiminde kullanılan kimyasal madde, 4 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 68 adet tabanca fişeği ve 1 adet kama ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü, ele geçirilen maddelere ise el konulduğu bildirildi.

(İHA)