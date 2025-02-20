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  4. Zonguldak'ta felaketin eşiğinden dönüldü! Şoför, halk otobüsünde fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi: O anlar saniye saniye kaydedildi

Zonguldak'ta felaketin eşiğinden dönüldü! Şoför, halk otobüsünde fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi: O anlar saniye saniye kaydedildi

20.02.2025 13:16
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.02.2025 13:16
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki halk otobüsünde yolcu fenalaşınca sürücü güzergahtan ayrılıp acil servisin yolunu tuttu. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nden yolcularını alan halk otobüsü şoförü Murat Turan, şehir merkezine hareket etmek üzere yola çıktı. Halk otobüsü Şehirlerarası Atatürk Terminali'nin yakınına geldiği sırada yolcu olarak bulunan bir kadın fenalaştı. Diğer yolcuların da yardımına koştuğu kadının rahatsızlandığını gören sürücü, güzergahını değiştirerek hızlı bir şekilde Karadeniz Ereğli Devlet
Hastanesi'nin yolunu tuttu.

fenalaşan yolcu (1)

HALK OTOBÜSÜNÜN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hastane çalışanlarının da yardımıyla acil servise ulaştırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Turan ardından diğer yolcuları da inmek istedikleri durakta indirdi.

fenalaşan yolcu (4)

"İNSANİ DUYGULARIMLA HAREKET ETTİM"

Yaşananları gazetecilere anlatan Turan, hastalanan yolcuyu fark edince güzergahtan ayrıldığını belirterek şöyle dedi:
"İnsani duygularımla hareket ettim, tereddüt etmeden yolcuyu hastaneye yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Aracın dörtlülerini yakarak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nin acil servisine kadar hastamızı yetiştirdik. Gönlüm rahat, ilçemizi, insanımızı seviyoruz" dedi.

fenalaşan yolcu (5)

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak halk otobüsü
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