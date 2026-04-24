Zonguldak'ta iğrenç olay! Komşusunun banyosuna delik açıp ‘yılan kamera’ yerleştirmiş

Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alt kattaki komşusunun banyosuna delik açıp “yılan kamera” yerleştirdiği öne sürülen şüpheli, düzenek fark edilince yakalandı.

İddiaya göre, inşaat işçisi S.D. (42) Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet ettiği dairenin tuvalet bölümünden delik açarak alt katta 3 kızıyla yaşayan Ş.Ö'nün banyosunu "yılan kamera" tabir edilen cihazla görüntüleyerek kayda aldı.

Ş.Ö'nün kızının banyodaki düzeneği fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kamerayla kaydedilen Ş.Ö. ve kızlarına ait olduğu değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

