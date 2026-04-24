HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta iğrenç olay! Komşusunun banyosuna delik açıp ‘yılan kamera’ yerleştirmiş

Zonguldak’ta bir kişi, komşusunun banyosunu gizli kamera düzeneğiyle izlediği iddiasıyla tutuklandı. Gerçek, küçük kızın fark ettiği detayla ortaya çıktı. Banyoya delik açıp “yılan kamera” yerleştirmiş…

Zonguldak'ta komşusunun banyosunu gizli kamerayla izlediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alt kattaki komşusunun banyosuna delik açıp “yılan kamera” yerleştirdiği öne sürülen şüpheli, düzenek fark edilince yakalandı.

İddiaya göre, inşaat işçisi S.D. (42) Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet ettiği dairenin tuvalet bölümünden delik açarak alt katta 3 kızıyla yaşayan Ş.Ö'nün banyosunu "yılan kamera" tabir edilen cihazla görüntüleyerek kayda aldı.

Ş.Ö'nün kızının banyodaki düzeneği fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, kamerayla kaydedilen Ş.Ö. ve kızlarına ait olduğu değerlendirilen görüntü ve fotoğraflar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak banyo gizli kamera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.