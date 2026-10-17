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Zonguldak’ta iki katlı binada göçük

Zonguldak’ta iki katlı bir binada kısmi göçük meydana geldi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Binanın önündeki istinat duvarlarında da çatlaklar tespit edildi.

Zonguldak’ta iki katlı binada göçük

Olay, akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan iki katlı binada boş bir binada kısmi göçük oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine ulaşan ekipler, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde binanın ön kısmında bulunan istinat duvarlarında da çatlaklar olduğu görüldü. Kısmi göçüğün yaşandığı binanın bitişiğinde kullanılmayan üç katlı bir binanın da bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Zonguldak’ta iki katlı binada göçük 1

Zonguldak’ta iki katlı binada göçük 2

Zonguldak’ta iki katlı binada göçük 3

Zonguldak’ta iki katlı binada göçük 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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