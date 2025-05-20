Zonguldak'ta inanılmaz olay! İnsanlık dışı şiddet olayı: Bu kez ısıran hayvan değil...

İddialara göre olay, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. 34 yaşındaki Ömer V. isimli şahıs, gündüz vakti alkolün dozunu fazla kaçırdı. Şüpheli caddede alkolün etkisiyle bir yavru köpeği önce ısırdı, sonra da yerden yere vurdu. Şahıs, acımasızca köpeğe şiddet uyguladı.

SALDIRGAN TAVIRLARI SADECE YAVRU KÖPEĞE OLMADI

Durumu gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan hali bulunan Ömer V.'ye yaklaşmakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri de olay yerine intikal etti.

EKİPLER ZAR ZOR KONTROL ALTINA ALDI

Jandarmalar tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla tedavi altına alınmak istenince ikinci kez zorluk çıkardı. Şahısın tedaviyi reddettiği ortaya çıktı.

Öte yandan köpeğe çevredeki vatandaşlar ve ekipler tarafından müdahale edildi.

(İHA)