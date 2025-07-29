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Zonguldak'ta kahreden olay! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kahreden olay! Baba ile oğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Devrek'ten Mengen istikametine seyir halindeki H.D. (34) idaresindeki otomobil, orman deposu mevkisinde dereye devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler baba H.D. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu A.D.'nin (6) hayatını kaybettiğini tespit etti. Baba ile oğlunun cenazesi otopsi işlemleri için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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