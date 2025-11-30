HABER

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil evin çatısına uçtu

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil bir evin çatısına uçtu. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Zonguldak’ın Yeni Mahalle Bülbül Sokak’ta, H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kotunda bulunan kullanılmayan bir evin çatısına düştü. Otomobilde bulunan sürücü H.Ç. ile ismi öğrenilemeyen diğer iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili tutanak tuttu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araçta bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak
