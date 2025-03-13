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  4. Zonguldak’ta termometreler 22 dereceyi gösterdi

Zonguldak’ta termometreler 22 dereceyi gösterdi

13.03.2025 16:37
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Zonguldak’ta termometrelerin 22 dereceyi aşmasıyla birlikte vatandaşlar sahile akın etti. 12 Mart günü Türkiye’nin en yüksek sıcaklığı ise 31,4 derece ile Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ölçüldü.

Zonguldak’ta termometreler 22 dereceyi gösterdi

Şehir merkezinde geçen haftalarda etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Termometrelerin 22 dereceyi aşmasıyla birlikte sıcak havayı fırsat bilenler kordona akın etti. Sahilde oturan ve yürüyüş yapan vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarttı.

Sıcağa karşı beyaz kıyafet giyerek önlem aldığını ifade eden Kaya Kundakçıoğlu, "Hava güzel, sıcak. Sıcağa karşı beyazı tercih ettik. İklimler değiştiğinden dolayı artık her şey normal geliyor. Eskiden Nisan ayında kar yağıyordu" diye konuştu.

Öte yandan, 12 Mart günü Türkiye’nin en yüksek sıcaklığı 31,4 derece ile Devrek ilçesinde ölçüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Zonguldak
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