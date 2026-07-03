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Zonguldak'ta yıkılan işhanının altından 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma sığınak çıktı

Zonguldak'ta yıkımı süren Vakıflar İş Hanı'nın altında, 2’nci Dünya Savaşı yıllarında sivilleri korumak amacıyla inşa edildiği düşünülen sığınak gün yüzüne çıktı. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 83 yıllık olduğu tahmin edilen yapıyı incelemeye aldı.

Zonguldak'ta yıkılan işhanının altından 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma sığınak çıktı

Kent merkezinde Madenci Anıtı karşısında bulunan Vakıflar İş Hanı'nın yıkımı sırasında, uzun yıllardır kapalı durumda bulunan bir giriş ortaya çıktı. Girişin açığa çıkmasıyla, bölgede yer alan diğer havalandırma bacaları ve girişlerle bağlantılı yer altı yapısı olduğu görüldü.

Zonguldak ta yıkılan işhanının altından 2 nci Dünya Savaşı ndan kalma sığınak çıktı 1

Sığınak olduğu belirlenen yapının ilk incelemede 2’nci Dünya Savaşı'nın sürdüğü 1943-1944 yıllarında, olası hava saldırıları ve savaş koşullarına karşı sivillerin korunması amacıyla dönemin Sivil Savunma Teşkilatı tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Yapının bölgede yapılan binalar nedeniyle girişlerinin kapanması sonrası yıllar içinde görünmez hale geldiği öğrenildi.

Zonguldak ta yıkılan işhanının altından 2 nci Dünya Savaşı ndan kalma sığınak çıktı 2

YIKIM SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI, 2'NCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA

Teknik değerlendirmelere göre sığınak yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yer altı koridor sisteminden oluşuyor. Yeni Cami yakınındaki giriş ile çarşı içerisindeki diğer baca ağzı arasında yaklaşık 50 metrelik bağlantı koridoru bulunduğu, giriş kesitlerinin ise yaklaşık 18 metrekare olduğu belirtildi. Yer altındaki ana galerilere bağlı odaların da bulunduğu ifade edildi.

Zonguldak ta yıkılan işhanının altından 2 nci Dünya Savaşı ndan kalma sığınak çıktı 3

60 METRE UZUNLUĞUNDA: İNCELEME BAŞLATILDI

Yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıkan yapının korunması amacıyla Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları alanda inceleme yaptı. İncelemelerde İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun da yer aldı.

Zonguldak ta yıkılan işhanının altından 2 nci Dünya Savaşı ndan kalma sığınak çıktı 4

Kurul tarafından yapının tarihsel, mimari ve kültürel özellikleri değerlendirilerek tescile uygun olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanacağı bildirildi. Sığınağın kültür varlığı olarak tescillenmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında alandaki uygulamaların yeniden değerlendirilmesi, devam eden inşaat sürecinin durdurulması ya da koruma esaslarına göre yeniden planlanması gündeme gelebilecek.

Zonguldak ta yıkılan işhanının altından 2 nci Dünya Savaşı ndan kalma sığınak çıktı 5

03 Temmuz 2026
03 Temmuz 2026

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak İkinci Dünya Savaşı sığınak
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