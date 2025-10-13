Zonguldak’ta emniyet ve jandarma ekiplerinden kapsamlı denetim

Yapılan çalışmalarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi, ifadeye yönelik aranan 33 kişi olmak üzere toplam 56 şahıs yakalandı. Kaçak maden ocaklarına yönelik 11 denetimde 3 ocak imha edilirken, 10 metre profil ray, 2 ton kömür ve 1 adet havalandırma fanı ele geçirildi.

Kent genelinde gerçekleştirilen 19 narkotik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 102,33 gram metamfetamin, 61,52 gram esrar, 917,38 gram sentetik kannabinoid, 29 adet sentetik ecza hap, 4 adet ecstasy ve 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Okul güvenliği kapsamında bin 79 kişinin sorgulandığı denetimlerde 261 okul, 73 metruk bina, 137 umuma açık yer ve 571 servis aracı kontrol edildi. Trafik uygulamalarında ise 665 noktada 8 bin 872 araç ve 4 bin 340 kişi denetlendi.

Operasyonlarda 7 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek ve toplam 159 fişek ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 2 uygulamada 3 bin 251 kişi sorgulanırken, 26 yabancı uyruklu kişi kontrol edildi ve 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Yetkililer, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır