Zonguldak’ta ilk çeyrekte bin 158 daireye yapı ruhsatı verildi

Zonguldak’ta 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ait yapı izin istatistiklerine göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı birinci çeyrekte bin 158 olarak kaydedildi.TÜİK’in Türkiye genelinde yapı izin istatistikleri verilerine göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümünde yüzde 26,1 artış yaşandı.

TÜİK’in Türkiye genelinde yapı izin istatistikleri verilerine göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümünde yüzde 26,1 artış yaşandı. Ülke genelinde 2026 yılının ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam daire sayısı ise 232 bin 252 oldu.

Zonguldak’ta 2025 yılında yapı izin belgesi verilen daire sayısı 4 bin 754 olarak açıklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

