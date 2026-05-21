Zonguldak’ta seyir halindeki kamyon alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, Dağköy köyü mevkiinde seyir halinde olan kamyonun sürücüsü, araçtan koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenerek aracı yol kenarında durdurdu. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra kamyonun ön kısmından alevler yükselmeye başladı.

Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonrası kamyonun şoför ve yolcu bölümlerini kapsayan kabin kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

