Zorla fuhuş yaptırıp sahte belge basıyorlarmış... Iğdır'ın en büyük operasyonu: 107 kadın sınır dışı edildi!

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında; Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, ekipleri 3 ay süren çalışma sonucunda insan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu kadınların Iğdır çıkışındaki eğlence mekanlarında çalıştırıldıkları, zorla fuhuş yaptırdıkları, yasal kalma süresi sona eren yabancı uyruklu şahıslara sahte belgeler temin edildiği tespit edildi.

TERMAL KAMERALAR İLE BAKILDI

Iğdır KOM Şube Ekipleri, 24 Mayıs günü 9 eğlence merkezine termal kameraların da kullanıldığı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon öncesi bilgi sızdırdığı belirlenen bir şahısla birlikte 11 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin Emniyetten, 1 şüphelinin ise Savcılıktan serbest bırakıldığı operasyonda adliyeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı.

107 KADIN DEPORT EDİLDİ

Operasyon kapsamında zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 25 Azerbaycan, 78 İran, 1 Kırgızistan, 3 Özbekistan vatandaşı toplam 107 kadın hakkında deport işlemleri tamamlanarak sınır dışı edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Operasyonla ilgili yazılı bir açıklama yapan Iğdır Valiliği, "Bu operasyon; personel sayısı, hedef alınan adres yoğunluğu, eş zamanlılık seviyesi ve ortaya çıkarılan suç unsurlarının çeşitliliği bakımından, Iğdır ilinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük organize suç operasyonlarından biri olma özelliği taşımaktadır" dedi.

(DHA)