Zorunlu tahliyeler başladı: Erin kasırgası ABD'ye ulaşmak üzere

Tropikal fırtına olarak başlayan Kasırga Erin, kısa sürede kategori 5 seviyesine yükseldi. Şu anda kategori 3 olarak ilerliyor olsa da uzmanlar, 'gücünü yeniden artırma ihtimali yüksek' diyor. Erin’in etkisiyle oluşan kasırga rüzgarlarının saatte 160 kilometreye kadar çıktığı, dev dalgaların ise 6 metreyi bulabileceği açıklandı.

Yetkililer, Kuzey Carolina’nın bazı bölgelerinde acil durum ilan etti. Özellikle Ocracoke ve Hatteras adalarında zorunlu tahliyeler başladı. Halktan sahilleri terk etmeleri ve güvenli alanlara gitmeleri istendi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi , 'Kasırga Erin’in getireceği dalgalar kıyıları aşarak yolları kapatabilir, evleri su altında bırakabilir' uyarısında bulundu.

BERMUDA VE KANADA TEHLİKE ALTINDA

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nden yapılan açıklamada, fırtınanın merkezinin Bermuda ile ABD’nin doğu kıyıları arasından geçerek Kanada’ya doğru ilerleyeceği belirtildi. Özellikle Bermuda Adası’nın 21 Ağustos akşamından itibaren kasırgadan ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor. Yetkililer, ada halkını sahillere yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bermuda’nın Ulusal Güvenlik Bakan Vekili Jache Adams, 'Fırtına dalgaları yüzünden denize girmek, sörf yapmak ya da tekneyle açılmak ölümcül olabilir' dedi.

Geçtiğimiz günlerde kasırganın dış çeperleri Puerto Rico ve Virgin Adaları’na ulaştı. Şiddetli yağmur ve rüzgar, binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı. Turks ve Caicos Adaları’nda da hükümet tüm hizmetleri durdurdu ve vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısı yaptı.

ABD KIYILARINDA GERGİN BEKLEYİŞ

Her ne kadar Erin’in doğrudan karaya vurma ihtimali düşük görülse de dev dalgalar, kıyı erozyonu ve yolların kapanması bekleniyor. Uzmanlar, 'Kasırga Erin’in boyutu büyüyor. Önümüzdeki günlerde Doğu Yakası boyunca etkisini daha fazla hissettirecek' diyerek uyarılarını sürdürdü.