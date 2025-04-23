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Zümra, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sokakta oynarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Zümra (6) toprağa verildi.

Zümra, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaza, 18 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mercanlı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Zümra Topuz'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan minik kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Zümra, hastanede süren 5 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Anasınıfı öğrencisi olan Zümra'nın cenazesi, Yavuz Sultan Selim Merkez Camisinde kılınan namazın ardından İlimtepe Erikli Mezarlığı'nda toprağa verildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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