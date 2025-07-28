13 yaşındaki kızların fotoğrafını çekiyordu! Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği çalışanı suçüstü yakalandı: Soyunma kabinine saklanmış

İsrail polisi, plajdaki soyunma kabininde kız çocuklarını cep telefonuyla gizlice görüntülediği öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Büyükelçiliği personeli Ö.S.K.’yi suçüstü yakalayarak tutukladı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN SOYUNMA KABİNİNE SAKLANMIŞ

İsrail basınında yayınlanan polis raporuna göre, 29 yaşındaki Ö.K. adlı şüpheli, 25 Temmuz günü öğleden sonra Tel Aviv'in merkezindeki Frishman Plajı'ndaki kadınlar soyunma odasına gizlice girerek bir kabine saklandı.

Şüphelinin cep telefonuyla yanındaki kabinlerde bulunan, yaşları 13 olarak tahmin edilen iki yarı çıplak kızın fotoğraflarını çektiği öne sürüldü. Raporda, çocukların kabin duvarlarının üstünde telefonu gördükleri belirtildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Rapora göre, çevredeki bazı kadınların ihbarı üzerine Ö.S.K., saklandığı yerden çıkarken gözaltına alındı. Olay yerine gelen polis memurları, Ö.S.K.'nin telefonunda “cinsel içerikli resimler” tespit etti.

Raporu hazırlayan memur, “Şüpheli, fotoğraf çektiğini inkar etmedi. Sadece bana mantıklı gelmeyen bir açıklama yaptı” ifadelerini kullandı. Polis, olayla ilgili üç şikayet aldı.

Ö.S.K.'nin pazartesi gününe dek gözaltında tutulacağı bildirildi.