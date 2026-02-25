HABER

2026 ocak ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2026 Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4,74 oranında azalarak 111.480 oldu. Geçen yılın aynı döneminde konut satışları 117.025 adet olarak kaydedilmişti. Diğer konut satış istatistiklerini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Satış Şekli ve Satış Durumuna Göre Konut Satışları

2026 Ocak ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satış verileri, geçen yılın aynı ayına göre %15,7 artarak 20.263 adet oldu. Aynı dönemde diğer konut satışları ise %8,3 oranında azalarak 91.217 adet olarak gerçekleşti.

Satış durumuna göre incelendiğinde ise konut satış verileri şu şekilde:
İlk el konut satışları, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,1 azalarak 34.069 adet oldu.

İkinci el konut satışları ise%5,9 azalarak 77.411 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içerisinde ilk el konutların payı %30,6, ikinci el konutların payı ise %69,4 seviyesinde gerçekleşti.

En Çok Konut Satışı Yapılan İller

2026 Ocak konut satışlarının en yoğun olduğu iller şu şekilde sıralandı:

  • İstanbul, 20.412 konut satışı ile ilk sırada yer aldı.
  • Ankara, 10.207 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.
  • İzmir, 6.618 konut satışı ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu üç il, toplam konut satışları içerisinde önemli bir paya sahip oldu.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,8 oranında azalarak 1.306 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yabancılara en fazla konut satışı 219 adet ile Rusya vatandaşlarına yapıldı.

İstanbul yabancılara konut satışı konusunda Aralık ayında ilk sırada yer aldı.

Konut Fiyatları

TÜİK verilerine göre, 2025 Aralık ayında Türkiye genelinde ortalama metrekare konut fiyatı 41.200 TL oldu. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 32.549 TL seviyesindeydi.

Buna göre konut fiyatlarında:
TL bazında %26,6,
USD bazında %4,1 oranında değişim kaydedildi.

#işbirliği

Anahtar Kelimeler:
konut
