5 çocuk annesi eşini ulu orta katletti! Bıçaklarken böyle bağırmış

Kocaeli, Dilovası ilçesinde meydana gelen cinayetle sarsıldı. Mahalleye 2 ay önce taşındıkları belirlenen çiftten E.T., eşi Elif T.'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Cinayete tanık olan bir vatandaş yaşanan dehşeti anlattı.

SOKAKTA DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (35) ile eşi Elif T. (32) kavga etmeye başladı. Sokağa çıkan ikiliden E.T., herkesin gözü önünde 5 çocuk annesi olan eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

AZ KALSIN LİNÇ EDİLECEKTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.T., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı.

8 BIÇAK DARBESİ BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif T., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede talihsiz kadının vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

MAHALLEYE 2 AY ÖNCE TAŞINMIŞLAR

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Çiftin Diliskelesi Mahallesi’ne yaklaşık 2 ay önce taşındıkları öğrenildi. Eşini sokak ortasında öldüren zanlının olay sırasında zaman zaman "Namus meselesi" diyerek bağırdığı da iddia edildi.

"KADININ BAŞINDA DURDUĞUNU VE ONU BIÇAKLADIĞINI GÖRDÜK"

Yaşananlara şahit olan bir vatandaş, "Saat 14.00 sıralarında buradaydık. Bir anda bağrışma sesleri duyduk. Dışarı çıktığımızda bir kişinin kadının başında durduğunu ve onu bıçakladığını gördük. Şüpheli bir yandan bağırıyordu. Sesleri duyan vatandaşlar kısa sürede olay yerine toplandı. Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bıçak saldırganın elinden alındı" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır