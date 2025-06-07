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70 dakika kalbi durmuştu! Manisalı başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı havuz ve site havadan görüntülendi

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Oturduğu sitedeki havuzun makine dairesindeki arızayı giderirken, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ağır yaralanmıştı. 70 dakika boyunca yapılan müdahale sonrası yeniden kalbi çalıştırılan Zeyrek'in nasıl yaralandığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu merak edilirken, söz konusu site ve havuz havadan görüntülendi. Öte yandan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'le ilgili son dakika haberi yakından takip ediliyor. Dün gece saatlerinde evinin bulunduğu sitede elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi hastanede sürerken, kazanın yaşandığı site ve havuz havadan görüntülendi. İşte detaylar...

HAVUZDAKİ ARIZAYI GİDERİRKEN, ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin yer aldığı sitede, havuzun makine dairesindeki arızaya müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı.

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EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Saat 23.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

70 DAKİKA BOYUNCA KALBİ DURDU

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kalbi duran Zeyrek'e kalp masajı uygulamaya başladı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajına devam edildi. Zeyrek'in kalbi, olaydan yaklaşık 70 dakika sonra yeniden çalıştırıldı.

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MANİSALILAR HASTANEYE KOŞTU

Olayı haber alan partililer ve yakınları ise hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hastaneye gelip, Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında bilgi aldı.

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FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yoğun bakımda tedavisi süren Başkan Zeyrek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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OLAYIN YAŞANDIĞI YER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan olayın yaşandığı site, dron ile görüntülendi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Manisa havuz elektrik son dakika Ferdi Zeyrek
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