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8,8'lik deprem anı kamerada! Dev dalgalar kıyıya vurdu, doktorlar ameliyatta yakalandı

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Söz konusu depremin ardından tsunami dalgaları oluştu. Japonya ve ABD'de acil durum ilan edilirken, deprem anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı nedeniyle halka "kıyılardan uzak durma" çağrısı yapılırken deprem anında yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

DEPREME AMELİYATTA YAKALANDILAR

Söz konusu görüntüler arasında depreme ameliyat sırasında yakalanan doktorlar da vardı.

Öte yandan tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaştı. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi. ABD'de de özellikle Hawaii kıyıları için tahliye emirleri verildi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya Rusya tsunami
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