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8 polis yargılanıyor! Dorukhan Büyükışık davasında yeni gelişme

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme yaşandı.

8 polis yargılanıyor! Dorukhan Büyükışık davasında yeni gelişme
Hazar Gönüllü

Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin 8 polisin yargılandığı dava 10 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Mayıs 2018 günü Narlıdere ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının şantiyesinde meydana geldi. TSK'da önemli kademelerde görev alan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için dışarı çıktı. Sabah saatlerinde ise Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni, evinin 600 metre ilerisinde bir inşaat firmasının şantiyesinin istinat duvarında bulundu. Olay, kayıtlara 'yüksekten düşme' olarak geçti.

Aldığı bir iş teklifi sonrası Rusya'ya gitmeye hazırlanan Dorukhan Büyükışık'ın intihar etmesinin mümkün olamayacağını öne süren baba Büyükışık, oğlunun bedeninde yüksekten düşme izlerinin olmadığını iddia etti.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Adli Tıp Uzmanı'nın tuttuğu "Yüksekte düşme bulgusu yoktur. Otopsi yapılmalıdır" raporu bulunduğunu da ileri süren baba Ethem Büyükışık, oğlunun ölümündeki sır perdesini aralamak için mücadele başlattı.

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Tümgeneral
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